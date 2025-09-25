回転寿司チェーンはなぜ､うどん･ラーメンにこだわるのか？｢こだわり讃岐うどん｣発売の｢くら寿司｣に聞く

お寿司だけでなく、麺類もケーキも、ハンバーガーも。今どきの回転寿司店は、それぞれの専門店に行かなくてもいいくらいに、充実したメニューを揃えている。

なかでも「くら寿司」は、うどん・ラーメンにこだわる。9月5日からは、期間限定商品でこだわりの讃岐うどんを発売……ここで、香川県民が反応した。提供の手間がそれなりにかかる「釜揚げうどん・釜玉うどん」、お寿司屋さんの厨房で、どう提供しているの？ そもそも、美味しいのか？

実食しかない。近所の「くら寿司」でうどんやラーメンをしっかり堪能したうえで、本社広報の方にも「お寿司屋さんの讃岐うどん」誕生の事情を伺った。

くら寿司の「釜揚げうどん」は「本物」か？

筆者は香川県高松市の出身でもあり、全国的な「讃岐うどんブーム」のきっかけとなったタウン誌連載「ゲリラうどん通ごっこ」の初期掲載店が、家から徒歩圏内に数軒という環境で数年間を過ごした。先に書いておくと、今回の取材のきっかけは「こだわりの讃岐うどん」「釜揚げうどん」への疑念があったからだ。