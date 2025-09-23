日本で一番偏差値が高い《東大理3》合格者と不合格者の"再現"答案用紙を比べてわかった明確な差

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

東大理3に合格した人の答案からわかること

みなさんは、東大合格者の作った答案用紙を見たことがありますか？

わたしたちは、東大受験者たちの再現答案（試験でどんな解答を作っていたのかを再現したもの）を集めて、東大にトップの点数で合格している人と不合格になってしまう人でどんな差があるのかを調べています。

その中で最近わかってきた、驚きの真実が1つあります。それは、東大にトップの点数で合格している人は、解答が短いということです。

まず具体的に、『東大理III 合格の秘訣』から、東大理3に合格した人の再現答案を確認してみましょう。