｢就活生に人気が高い会社｣男女別ランキング！　就活生1.4万人が投票した結果

「就活生1.4万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』」「就活生1.4万人が選ぶ業界別『人気企業ランキング』」に続いて、今回は属性別（男・女・文・理）の人気企業ランキングを紹介する。人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続くなか、2026年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。
調査対象は、就職サイト「ブンナビ！」に登録する現在就活中（2026年春卒業予定）の大学生・大学院生。登録者のうち、大学名を問わず約1万4000人が回答した。調査期間は2025年3月16日～6月30日まで。
男子学生・女子学生から人気の企業は？
男子のトップ3は、1位伊藤忠商事、2位大和証券グループ、3位日本生命保険。住友商事（5位）や三菱商事（7位）も上位に入り、総合商社の強さが際立った。前年からの上昇が大きいのは、9位本田技研工業で前年79位からジャンプアップした。女子も伊藤忠商事がトップ。2位全日本空輸（ANA）、3位バンダイ、4位日本生命保険、5位味の素と続いた。
文系は、1位伊藤忠商事、2位日本生命保険、3位大和証券グループ、4位 ANA、5位博報堂と、総合ランキングの上位企業がここでも存在感を放っている。理系は、1位ソニー、2位富士フイルムグループ、3位伊藤忠商事、4位NTTデータ、5位味の素という順だった。