日本人が大量に食べまくる"魔法の粉の食品添加物"｢加工デンプン｣のヤバすぎる裏側

砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の間食・おやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発したものだ。

プロの料理人も注目する今年度の「第12回料理レシピ本大賞」に、『食品の裏側』が料理部門の、『安部おやつ』が菓子部門の、それぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。

本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「加工デンプン」について語る。

大躍進する「魔法の粉」加工デンプン

前回の記事（｢ハンバーガーは本当に体に悪い？｣食の安全の専門家､驚きの回答）で安全性が「グレー」である添加物「加工デンプン」がファストフードに使われている可能性について指摘しました。

「加工デンプン」は、トウモロコシなどのデンプンに化学的・物理的な処理を加えて、食品加工に適した性質を持たせたものです。

粘度を付けたり、乳化させたり、安全性や冷凍耐性をもたせたりするなど、食品加工において万能の働きをしてくれるのです。

この「加工デンプン」、いまや食品加工に欠かせない存在になっています。

私が『食品の裏側』を書いた2005年当時は「加工デンプン」は、いまのようには使われていませんでした。

それが2008年10月1日に食品添加物として新規指定され、それまでに認定されていた1品を加え、計12品目が使用されることになりました。

そこから急激に広がり、パン、スナック菓子、米菓、アイスクリーム、レトルト食品、冷凍食品、麺類など加工食品に幅広く使われるようになったのです。