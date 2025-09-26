朝ドラ【あんぱん】やなせたかし､94歳でも仕事を続けた信条は｢全部自分の子ども｣ 《アンパンマンが売れて収入10倍も､叶わなかった妻との約束》

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

「余命3カ月」と医師に告げられる

最初はちょっとした違和感だったようだ。やなせたかしの妻・暢（のぶ）が胸に異物感と痛みを感じたのは、昭和63（1988）年秋のこと。ちょうどアンパンマンのアニメがスタートする前後の頃だった。

1カ月後に東京女子医大病院で診てもらったところ、乳がんだと判明。12月に両乳房を切除する手術を受けるが、全身に転移してしまった。術後にやなせは担当医から「奥様の生命は長く保ってあと3カ月です」と告げられることになった。

「私、駄目かもしれない。覚悟はできているから本当のことを教えてね。整理しておかないと、あなたじゃ解らないから」

妻にそう言われても、やなせは転移について本人に伝えられなかったという。

まだ終戦して1年も経たない頃、やなせは昭和21（1946）年5月、高知新聞社の採用試験に合格して入社した。そこで約3カ月先輩だった小松暢と出会う。2人は27歳で、まもなくして恋に落ちる。暢が上京すると、約1年後にあとを追うようにやなせも上京。東京で結婚生活を送ることになった。