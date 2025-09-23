《ふるさと納税》は10月から制度変更！"ポイント禁止"を前に盛り上がる｢駆け込み寄付祭り｣の裏側を解説。各ポータルサイトの思惑は？

2025年“最大の祭り”が終わろうとしている。「ふるさと納税」という祭りだ。

10月には大きな制度変更が予定されており、ふるさと納税ポータルサイトは最後の花火を次々打ち上げているところだ。周知のとおり、10月以降は納税サイトにおけるポイント付与が禁止になる。9月末までの駆け込み寄付を見込んで、還元率増量キャンペーンが繰り広げられているというわけだ。

最大100％、いや1000％還元と大型花火を打ち上げるサイトも続々だ。ただし、最大とついているだけあって条件がある。まず100％還元とした「ふるなび」の場合、付与されるのは「ふるなびコイン」（amazonギフトカード、PayPay・dポイント・楽天ポイントへ交換可能）。

寄付額および条件に応じてもらえるコインが最大20％、さらに抽選で最大80％、その合計で100％だ。しかし、決済手段やキャンペーン対象の寄付先が決まっているなど、結構ハードルがある。

最大100％還元！だが、ハードルは高い

「Yahoo!ふるさと納税」ではPayPayポイントが付与されるが、最大100％還元へのハードルは高い。Yahoo!ショッピングのさとふる、ふるなび、ふるさとチョイス、Yahoo!ふるさと納税で寄付をしたことがない人が抽選で当たった場合で、しかもLYPプレミアム会員の場合だ。

なお、「さとふる」では、さとふる会員がアプリで寄付すると、外れなしの抽選で1～1000％のポイントが当たるという。

「au PAY ふるさと納税」は、まず寄付金額合計に対して5％、au PAY カードまたはau PAY 残高払いで3％（Pontaパス会員の場合は最大2％をプラス）。これに抽選で最大73％の還元が加わり、合計83％のPontaポイントが付与される。さらに「三太郎の日」など他のキャンペーンと併用することで、こちらも最大100％になる。