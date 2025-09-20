脂が抜け始めた今が美味！ 旬を過ぎて鮮度が落ちた《サンマ》をおいしくいただく｢甘露煮｣を自宅で作る極意

シーズン後半は「塩焼き」より「甘露煮」

甘露煮は魚の骨ごと食べられるように調理しますが、向いている魚と向いていない魚があります。例えば、タイやタラなどの魚の骨は硬いので、長時間煮ても柔らかくなりませんが、コイやサケなどは軟化しやすいことが知られています。サンマも柔らかく煮やすい魚の1つです。

サンマ漁は北海道から始まり、徐々に南下していくので、シーズンが終わりに近づくと徐々に身から脂が抜けていきます。脂が抜けるのは残念に聞こえるかもしれませんが、そういったサンマこそ味が濃くなり、甘露煮には最適なのです。

サンマの甘露煮

材料

サンマ 2尾

米酢 50ml

酒 50ml

水 200ml

しょうゆ 大さじ2

砂糖 大さじ2

ショウガ 適量