老化は食い止められる！ミトコンドリアを｢元気にする｣｢若返らせる｣食事と運動の最強レシピ

武本 重毅 : 聚楽内科クリニック院長
2025/10/12 9:30
ミトコンドリアから読み解く老化と再生
運動によるミトコンドリア改善効果は、年齢に関係なく得ることができます（写真：nisimu／PIXTA）
近年、細胞内の「エネルギー工場」であるミトコンドリアに注目が集まっている。著者の武本重毅氏は「アンチエイジングのカギは、ミトコンドリアを健康に保つことにある」と説く。
ミトコンドリアが私たちの体の中で果たしている重要な役割とは……。ミトコンドリアを元気に保つための実践法を伝授する（『ミトコンドリアから読み解く老化と再生 - 「老けた人」と「若々しい人」の違いはミトコンドリアだった！』より一部抜粋、編集してお届けします）。

ミトコンドリアを元気にするレシピ

「食べること」は、ただの栄養補給ではありません。それは、細胞の奥深くにあるミトコンドリアを“目覚めさせる”最初のスイッチなのです。

私が提唱している「アンチエイジング3本の矢Ⓡ」には、NMNや5-ALA、水素といった補完的アプローチがありますが、最も身近で、誰にでもできること――それが“食”です。

ミトコンドリアは、ブドウ糖や脂肪酸といった栄養素を材料にしてATPを生み出す「エネルギー工場」であることは繰り返し述べました。しかし、ただ食べればよいわけではなく、“質”と“組み合わせ”がカギになります。

たとえば、以下のようなポイントがあります。

