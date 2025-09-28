老化のカギとなる体の中に存在する｢組織｣の正体…知られざる細胞の主役｢ミトコンドリア｣を徹底解説

近年、細胞内の「エネルギー工場」であるミトコンドリアに注目が集まっている。著者の武本重毅氏は「アンチエイジングのカギは、ミトコンドリアを健康に保つことにある」と説く。

生命活動に不可欠なエネルギーを生成

私たちは朝起きて、顔を洗い、食事をとります。

そして、その人それぞれのさまざまな活動が始まります。学校に行ったり、会社に出勤したり、家事に勤しんだり……。やがて夜になると、眠くなってベッドや布団で休みます。

あまり意識して考えることはありませんが、そんな何気ない毎日のすべての活動が、じつは「エネルギー」によって支えられています。

でも、そのエネルギーって、いったいどこで作られているのでしょうか？