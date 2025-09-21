睡眠の質が悪い人が知らないうちにやっている…姿勢と寝具が左右する"眠りの秘訣"

多くの現代人が悩む「眠りの質」。その眠りの質がよくない原因のひとつは、実は“呼吸”にありました。猫背などの悪い姿勢は胸や肺を広げにくくし、横隔膜の動きを妨げて浅い呼吸を招き、自律神経を乱します。

姿勢と呼吸の深い関係

みなさんは「姿勢が悪いと呼吸の質が悪くなる」という話を、聞いたことがありますか？

これは、姿勢が悪くなると、呼吸の動きをつくる筋肉や骨格に制限がかかるからです。制限がかかると、横隔膜を使って腹式呼吸をしようとしても、胸式呼吸、つまり浅い呼吸になってしまいます。

たとえば、よくいわれるのが「猫背」です。猫背とは背中が丸くなり、頭が前に出た姿勢です。猫のように背中が丸くなることから、「猫背」といわれるようになったといいます。

猫背になると胸や肺を広げにくくなるだけでなく、お腹が圧迫されて横隔膜の動きが制限されます。そのため、「深い呼吸」がしづらく「浅い呼吸」になってしまうのです。その「浅い呼吸」が交感神経を刺激し、自律神経を乱すことで、体を休められなくしてしまっているのです。