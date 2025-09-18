【四季報「秋号」の注目ポイント】際立つ“見出し”「増額」は536社／全社読破した編集長が気になったワード／暑すぎる夏を味方につけた企業／「稼ぐ力」の改善度合いに注目
▼会社四季報2025年4集 秋号
『会社四季報2025年3集 秋号』が9月18日に発売された。全上場3890社を“読破”して見えた、市場の最新テーマやキーワードは何か。4月のトランプ関税ショックで多くの企業がたちまち保守的になった中、四季報・秋号の業績見通しに変化は見られるのか。『会社四季報』の島大輔編集長が解説する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:59 四季報「秋号」の注目ポイント
01:04 本編
01:18 秋号の位置づけ・特徴
03:15 本日のテーマ
03:56 秋号の注目キーワード「増額」
07:55 「増額」が多かったセクター
11:23 島編集長がやたら気になった「TikTok Shop」
14:42 “猛暑特需”に沸いた企業
19:21 「営業利益率」を改善した企業
25:57 島編集長の“気づき”
28:56 次号までの3か月「秋号」活用法
【出演者】
島 大輔（しま・だいすけ）
『会社四季報』編集長
内田 まさみ
フリーアナウンサー､ライター
1998年ラジオNIKKEIに入社し、「経済情報ネットワーク」「東京株式実況中継」などの番組を担当。フリー転身後は、アナウンサー業に加え、 雑誌や新聞などでの執筆活動や、ディレクターとして番組や音声コンテンツの制作も手がける。 著書に『FX 億トレ!7人の勝ち組トレーダーが考え方と手法を大公開』。
撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司・立松 龍介）
編集：田中 険人
サムネイル写真：Getty Images
