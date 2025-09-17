【金価格はどこまで上がるのか】史上最高値の3600ドルを突破／投資家が意識する「持たざるリスク」／通貨の価値が低下／進む中央銀行の米国債離れ／2026年初には4000ドル突破も

金価格は年明け以降に急ピッチで上昇したが、4月以降は１トロイオンス3200ドルから3400ドルで往来していた。しかし、ここにきて再び価格が高騰している。ロンドンの金現物価格は、9月に入って史上初めて3600ドルを突破した。この高騰はどこまで続くのか。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:02 本編開始

01:28 金価格が上昇を続ける要因

05:41 需給面から見た金相場の動き

11:21 金価格の下落リスクは？

14:50 日本の投資家に感じる「変化」

19:29 今後の金相場の見通し

撮影・編集：秋葉俊祐

サムネイル内写真：OsakaWayne Studios／Gettyimages

【出演者】

池水 雄一（いけみず・ゆういち）

日本貴金属マーケット協会代表理事・貴金属スペシャリスト

1962年生まれ兵庫県出身。1986年上智大学外国語学部英語学科卒業後、住友商事株式会社入社、その後1990年クレディ・スイス銀行、1992年より三井物産株式会社で貴金属チームリーダーを務める。2006年よりスタンダードバンク東京支店副支店長、2009年に同東京支店で支店長に就任。2019年9月より日本貴金属マーケット協会（JBMA）代表理事に就任。

著書『日本貴金属マーケット協会代表が教える 今こそ、ゴールド（金）投資！』

https://amzn.asia/d/bjNbtZY

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータは収録時点（2025年9月16日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

◆東洋経済オンライン公式SNS

