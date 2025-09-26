｢バンジージャンプを怖がる友人｣｢高級時計の購入を迷う顧客｣にかけるベストなひと言とは？ 驚くほど人が動く"ボトルネック"を意識した伝え方

コミュニケーション力を上げるために本を読んで勉強したり、話し方教室に通ったり……。たしかに「伝え方」のスキルは身についたような気がする。でも、なぜかこちらが思ったように相手に動いてもらえない……。よくあることです。

「前振りギャップ構造」〜ババア、長生きしろよ理論〜

不良が横断歩道でおばあさんの手を引いて歩いていると、「なんていいやつだ」と言われます。まじめな生徒会長が同じことをしていても、当たり前のことと思われてしまうことがあります。

「ずるい」「不公平だ」と言いたくなりますが、そういうものです。

ここで効いているのが「ギャップ」です。「一度印象を落とすことで、より魅力が伝わる」という現象です。

私はこれを「ババア、長生きしろよ理論」と呼んでいます。

ただ「おばあさん健康で長生きしてね」と言われても普通ですが、「おい、ババア！ 長生きしろよ」というセリフにすると、より強い印象を残します。

このテクニックは、広告コピー、ドラマや映画のセリフ、名言など、さまざまな「伝わる」言いまわしの中で使われています。