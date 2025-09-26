『ドラえもん』の例え話で取引が成立､誰でもできる｢メリット変換法｣を使って商品が大ヒット…人に"伝わり"､人を"動かす"言語化のコツ

「わかってもらえない」「言ったはずなのに伝わっていない」……。これらは、相手の理解力が問題のケースもありますが、「言った」＝「伝わった」という勘違いが原因になっていることがほとんどです。伝えるのはあくまで手段で、目的は先にあるはずです。

・就職の面接で自己PRを伝える → 内定をもらいたい

・プロポーズで自分の想いを伝える → イエスと言ってもらいたい

伝える情報に強さをもたらす「発見」と「共感」

海外の広告賞にて、審査員をする機会がありました。

オープントークと呼ばれる公開の審査会があり、広告を制作した参加者にアドバイスをしていきました。

伝え方に明らかな間違いや不備があるものは講評もラクです。直すところが明確だからです。

コメントに困るのが、「間違ってはいない。でも面白くもない」というものです。じつはこのケースが大多数なのです。正しいだけのメッセージでは、振り向いてもらえません。相手の心に深く留まることもありません。

では、どうしたらよいか？ ひと言でいうと、伝える内容にもっと強さを足すということです。

ただ、それでは抽象的すぎてアドバイスになっていないので、具体的に2点お伝えしていきます。