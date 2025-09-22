新モデルは256GBからになったiPhone｢128GBでは足りない｣は本当か? 容量がいっぱいでも｢案外使える｣カラクリ

128GBのiPhoneにアプリをたくさん入れるとどうなるのか。

スマホが生活に欠かせない存在となって久しい。端末の大容量化は進んでいるものの、アプリの肥大化はそれを上回るペースだ。iPhoneの売れ筋を見ると、2025年9月にiPhone 17シリーズが投入される前は年間を通して128GBモデルが中心だった。ドコモオンラインショップの端末売れ筋ランキングでも、iPhone 16の128GB版は発売以来ずっと上位にランクインしている。旧世代のiPhone 15や廉価版のiPhone 16eも128GBが主力だ。

これだけ普及している128GBのiPhone。ストレージ容量が圧迫されたら使い物にならなくなりそうなものだが、実際には「案外使えてしまう」。その裏にはiOSの巧妙な仕組みがある。

ゲームアプリが想像以上に容量を食う時代

最近のiOSアプリ、特にゲームは初回ダウンロード後に追加データを段階的に取得する設計が主流になっている。App Storeに表示されるサイズは、いわば「入り口」にすぎない。