｢タン塩にはレモン｣と何の疑問も抱かずに振りかけている人に知ってほしい《誕生秘話》､ここまで定着したウラ側には"理にかなう理由"があった

焼肉は老若男女に愛され、今や空前のブームです。業界を驚かせるようなアイデアを持つ若いオーナーの新店も次々と誕生し、その勢いはとどまるところを知りません。

しかし、どんなに時代が移り変わろうとも、焼肉店でのファーストオーダーは、変わらず「タン塩」ですね。居酒屋での「とりあえず生ビール！」と同じように、焼肉店で「まずはタン塩！」とオーダーする人は、とても多いです。

ここでふと、こんな疑問が頭をよぎりませんか？

・いつから、タン塩を食べるようになったの？

・最初に食べるメニューとして、タン塩って本当に正解なの？

・なぜ、いつもタン塩にはレモンが添えられているの？

生みの親は「叙々苑」の六本木本店

株式会社叙々苑の創業者である新井泰道氏によれば、タン塩は1976年にオープンした「叙々苑」の1号店、六本木本店で生まれたとされています。「何か新しいメニューを……」と模索しているときに、食肉業者からの提案で生まれたそうです。

当時、焼肉のメニューは今ほど豊富ではありませんでした。そんな中で、タン塩は焼肉店のメニューに新しいバリエーションをもたらす「革命児」でした。タン塩は、メニューの多様化を狙いとして生まれたわけですね。

では、次に、なぜファーストオーダーの部位として定着していったのでしょうか。その理由は、焼肉を美味しく味わうためのセオリーに隠されています。