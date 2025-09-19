記憶力？読解力？ レベル違いの学力を誇る【東大理3】合格者100人以上に聞いた｢自分の中で一番高いと思う能力は？｣の意外な答え

すでに40年近い歴史を誇り、“日本一の難関”を突破した受験生たちの知恵が凝縮された貴重な資料として、多くの受験生や教育関係者に読まれてきました。今回はその中から見えてきた、「東大理3生の優れているところ」について深掘りしていきたいと思います。

日本で一番頭のいい人たちが「優れている」能力とは

東大理3合格者は言うまでもなく日本で一番頭のいい人たちです。今回は、過去のデータをもとに、東大理3合格者100人以上のデータから見る「他の人に比べて優れている能力」について共有します。

今回みなさんにご紹介するのは、この質問項目です。

Q.あなたは、どんな能力が高いですか？自分の中で一番高いと思う能力を選んでください。

向上心/読解力/数学的センス/理解力/記憶力/粘り強さ/集中力

つまり、向上心/読解力/数学的センス/理解力/記憶力/粘り強さ/集中力の7つの能力のうち、どれが一番自分で優れていると思うか、という質問でした。「読解力・理解力・記憶力・数学的センス」は自己の能力・「スキル」に関するものであり、先天的な要素が強いものです。それに対して、「向上心・粘り強さ・集中力」は自己の精神性・「スタンス」に関するものであり、後天的な要素があるものです。

みなさんはどれが一番多かったと思いますか？ 今回は、ランキング形式で紹介していこうと思います。