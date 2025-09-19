5.6mmの薄さ｢iPhone Air｣徹底レビュー！19日発売､税込み15万9800円～。写真を撮ったり､折り曲げようとしてみたり…実際に使った"正直な感想"

松村 太郎 : ジャーナリスト
2025/09/19 12:00
Air
iPhone Air スカイブルーを実際に数日間触った印象をお届けする（筆者撮影）
この記事の画像を見る(12枚)

アップルは2025年9月19日に、最新のスマートフォン「iPhone Air」を発売する。価格は256GBストレージ搭載のモデルで15万9800円（日本での税込み価格。アメリカでは999ドル）から。

5.6mmというこれまでのiPhoneにない薄型の全く新しいデザインは、スマホの使い勝手をどのように変えていくのか。またiPhone Airの位置づけについても考える。

特に、薄型化し、バッテリーとカメラという、多くの人がスマホに求める機能をそぎ落としている面もある。これをどのように評価するか、実際に数日間触った印象をお届けしたい。

最軽量・薄型の｢iPhone Air｣に触れてみた

iPhone Air 側面
iPhone Airは5.6mmの薄さは、これまでのiPhoneからすれば非常に際立つ。右側のカメラ部分の膨らみ、プラトーの部分にチップやモデムなどの主要部品が収められる（筆者撮影）

iPhone Airは、2025年のモデルナンバーとなる「17」も冠さない、既存の製品とは異なるラインをアピールするかのような位置づけで登場した。

手にしてみると、チタン製で鏡面仕上げの薄型フレームの冷たい感触が、薄く指先に伝わり、しっとりと吸い付くガラスの背面の質感が非常に上質だ。

なにより薄く軽いことで、近年のiPhoneのデザインの特徴である側面のエッジも、指に不快感を感じさせない。前述の機能不足などを忘れるぐらいに、握り心地のいい快適さが手放せなくなる。

