9月19日発売《Apple Watch SE 3》のレビューをお届け。価格は3万7800円から！上位モデルの｢Series 11｣｢Ultra 3｣と徹底比較した結果

松村 太郎 : ジャーナリスト
2025/09/18 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
Apple Watch SE 3 40mmスターライト
Apple Watch SE 3 40mmスターライト。100％再生アルミニウムを使用し、新ラインアップで最も小型のモデルとなる（筆者撮影）
この記事の画像を見る(5枚)

アップルは2025年9月19日に、トップセラーのスマートウォッチの最新版、「Apple Watch SE 3」を発売する。価格は40mmが3万7800円から、44mmが4万2800円からだ。

新モデルは、「Apple Watch Series 11」（42mm 6万4800円から）、「Apple Watch Ultra 3」（12万9800円から）とともに発売される。

本記事では、これらの上位モデルと比較しながら、Apple Watch SE 3についてご紹介する。レビューしたのは、スターライトのApple Watch SE 3、40mm、GPSモデルだ。

コンパクトで可愛らしい見た目

背面には心拍センサー
背面には心拍センサーが搭載されており、装着中は常時心拍を計測できる（筆者撮影）

非常にコンパクトで可愛らしい見た目が特徴で、アルミニウムに淡く黄色い色付けがされたスターライトのカラーに、親しみやすさと小気味よい高級感が共存する。パステルカラーのバンドとの組み合わせも楽しめる。

これまでの4倍の耐亀裂性能を持つIon-Xガラスも採用されており、アクティブな場面で使いたいというニーズにもピッタリだ。

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
洋上風力の失敗
新着あり
「ふるさと納税」疲弊する自治体
新着あり
25年版SDGs企業ランキング
トランプ関税 次の焦点
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事