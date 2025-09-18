9月19日発売《Apple Watch SE 3》のレビューをお届け。価格は3万7800円から！上位モデルの｢Series 11｣｢Ultra 3｣と徹底比較した結果

アップルは2025年9月19日に、トップセラーのスマートウォッチの最新版、「Apple Watch SE 3」を発売する。価格は40mmが3万7800円から、44mmが4万2800円からだ。

新モデルは、「Apple Watch Series 11」（42mm 6万4800円から）、「Apple Watch Ultra 3」（12万9800円から）とともに発売される。

本記事では、これらの上位モデルと比較しながら、Apple Watch SE 3についてご紹介する。レビューしたのは、スターライトのApple Watch SE 3、40mm、GPSモデルだ。

コンパクトで可愛らしい見た目

非常にコンパクトで可愛らしい見た目が特徴で、アルミニウムに淡く黄色い色付けがされたスターライトのカラーに、親しみやすさと小気味よい高級感が共存する。パステルカラーのバンドとの組み合わせも楽しめる。

これまでの4倍の耐亀裂性能を持つIon-Xガラスも採用されており、アクティブな場面で使いたいというニーズにもピッタリだ。