｢不登校の16歳｣｢バイトを転々とし､職場を飛んだ20歳｣が《ゴミ屋敷清掃の仕事》に就いた背景…"心が折れない"従業員には特徴がある

作中では主人公の青野（21歳）がゴミ屋敷清掃を通して成長する姿が描かれている。実際のゴミ屋敷清掃の現場では、どのような人たちがどのような想いを抱いて働いているのか。同社の代表である二見文直氏に聞いた。

漫画はこちらから無料でお読みいただけます。

「ゴミの仕事」と見下されても悔しくない

――日本には「3K労働（労働環境がきつい、汚い、危険な仕事）」という言葉があります。そして、ゴミ屋敷清掃の仕事はその1つとも言われているようです。そういった声を二見さんはどう感じていますか。

「ゴミの仕事してるんですよね」とちょっと見下すような雰囲気で言われることも、これまでにたしかにありました。ただ、僕は悔しいとは思わないですね。だって、その人にも僕らの仕事を必要とするときがそのうち来るはずですから。ゴミ屋敷清掃はもちろん、生前整理や遺品整理も僕らの仕事なんです。