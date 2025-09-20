｢不登校の16歳｣｢バイトを転々とし､職場を飛んだ20歳｣が《ゴミ屋敷清掃の仕事》に就いた背景…"心が折れない"従業員には特徴がある

✎ 1〜 ✎ 70 ✎ 71 ✎ 72 ✎ 73
國友 公司 : ルポライター
2025/09/20 7:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ゴミ屋敷
月に100軒以上もの家の片付けを請け負っているイーブイのスタッフたち（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）
東洋経済オンラインで連載されているワダユウキ氏の漫画『「ゴミ屋敷」〜孤独な部屋の住人たち〜』。シングルマザーのゴミ屋敷やゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ。
YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの現場を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）が実際に見てきた事例が元になっている。
作中では主人公の青野（21歳）がゴミ屋敷清掃を通して成長する姿が描かれている。実際のゴミ屋敷清掃の現場では、どのような人たちがどのような想いを抱いて働いているのか。同社の代表である二見文直氏に聞いた。
漫画はこちらから無料でお読みいただけます。

「ゴミの仕事」と見下されても悔しくない

――日本には「3K労働（労働環境がきつい、汚い、危険な仕事）」という言葉があります。そして、ゴミ屋敷清掃の仕事はその1つとも言われているようです。そういった声を二見さんはどう感じていますか。

「ゴミの仕事してるんですよね」とちょっと見下すような雰囲気で言われることも、これまでにたしかにありました。ただ、僕は悔しいとは思わないですね。だって、その人にも僕らの仕事を必要とするときがそのうち来るはずですから。ゴミ屋敷清掃はもちろん、生前整理や遺品整理も僕らの仕事なんです。

ゴミ屋敷
母亡き後の遺品整理を依頼された案件。1200袋もの大量ゴミを整理した（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）
【写真を見る】「ゴキブリの糞まみれ」「風呂には30年分のカビが…」イーブイのスタッフたちが片付けた《壮絶な現場》（11枚）
次ページゴミ屋敷清掃の現場で働くのは…
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
「ふるさと納税」疲弊する自治体
新着あり
洋上風力の失敗
25年版SDGs企業ランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事