iPhone新ラインアップが出そろい､スタンダード派はiPhone 17､16､16eのどれを選ぶべき？

村上 タクタ : 編集者・ライター
2025/09/19 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
iPhone 17シリーズ
近い価格帯で、性能に多少の差があるミドルクラスiPhone。どれを選ぶのが正解なのか？（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(9枚)

いよいよ今週末9月19日にiPhone 17シリーズとiPhone Airが発売されるが、円安の影響もあって話題のフラッグシップモデルはかなり高価。iPhone 17 Proは256GBモデルで17万9800円。iPhone 17 Pro Maxは同じく256GBモデルで19万4800円。ストレージ最大の2TBモデルにしたら、なんと32万9800円と途方もない値段になってしまう。ここでは、比較的リーズナブルなスタンダードモデルのiPhoneを中心に、長い目で見るとどれがお買い得なのか考えてみよう。

iPhone Airも新機軸のマシンの割には抑えた価格

まず、Proモデルの次の選択肢として、今回新たに発表されたiPhone Airはどうだろうか？

iPhone Air（左）、iPhone 17（右）
最新モデルのiPhone Air（左）は軽くて画面が大きいのが魅力。iPhone 17（右）は6.3インチ（写真：筆者撮影）

わずか5.64mmの薄さと165gの軽さが売りのiPhone Airは256GBで15万9800円から。前モデルを下取りに出して予算を確保できるのなら、これも選択肢として『アリ』になる方もいらっしゃるのではないだろうか？

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
「ふるさと納税」疲弊する自治体
新着あり
洋上風力の失敗
25年版SDGs企業ランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事