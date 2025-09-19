iPhone新ラインアップが出そろい､スタンダード派はiPhone 17､16､16eのどれを選ぶべき？

いよいよ今週末9月19日にiPhone 17シリーズとiPhone Airが発売されるが、円安の影響もあって話題のフラッグシップモデルはかなり高価。iPhone 17 Proは256GBモデルで17万9800円。iPhone 17 Pro Maxは同じく256GBモデルで19万4800円。ストレージ最大の2TBモデルにしたら、なんと32万9800円と途方もない値段になってしまう。ここでは、比較的リーズナブルなスタンダードモデルのiPhoneを中心に、長い目で見るとどれがお買い得なのか考えてみよう。

iPhone Airも新機軸のマシンの割には抑えた価格

まず、Proモデルの次の選択肢として、今回新たに発表されたiPhone Airはどうだろうか？

わずか5.64mmの薄さと165gの軽さが売りのiPhone Airは256GBで15万9800円から。前モデルを下取りに出して予算を確保できるのなら、これも選択肢として『アリ』になる方もいらっしゃるのではないだろうか？