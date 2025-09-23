｢暫定税率廃止､ガソリン代安くなるぞ！→ハイ､走った分だけ課税ね｣になる？　いま話題の｢走行距離課税｣､どのみち実現不可能と感じるワケ

25.1円も上乗せされていた「暫定税率」の廃止で、ガソリン代が安くなる！！ と喜んでいたら、新たな「走行距離課税」が検討されているらしい……そんな報道が最近増えてきている。

従来の一定課税ではなく、走行距離分から課税する。この方式では、何をするにもクルマでの長距離移動が必要な地方の人々や、長距離運転で荷物を運ぶ物流業者は重税に悩まされるだろう。反対意見は当然多いが、地方別・走行の用途別に税率の係数をかけて負担を軽減すれば、公正な負担になるという意見もある。

この「走行距離課税」、果たして実現できるのだろうか？ 新税制の導入で絶大な影響を受けそうな、「トラック利用が多く、軽トラ・営業車が1日数百キロ走る」会社の営業マンであった筆者の立場から、検証してみよう。

なぜいま走行距離課税？背景には「エコカー減収」「インフラ資金獲得」

報道各社とも「水面下で検討」などのおぼろげな表現で、さも議論されているかのような報道がなされている「走行距離課税」。ひとまずは「政府が水面下で、具体的に検討している」前提で、話を進めていく。

走った分だけ税金を取られるという「走行距離課税」だが、なぜ急に「導入検討」が噂されるようになったのか？ 背景には「暫定税率・エコカー関係の税収減」と「老朽化した道路改修の予算不足」がある。