常にイライラ､｢べらぼう｣の松平定信像は本当か　朱子学で｢アンガーマネジメント｣を学んだ名宰相

大場 一央 : 中国思想・日本思想研究者、早稲田大学非常勤講師
2025/09/24 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「怒りの感情のない人間になりたい」「倹約とは金と米を散らすためにやるのだ」。あのドラマの「悪役」、その「真の姿」とは（松平定信像、写真：TAKEZO／PIXTA）
NHK大河「ドラマべらぼう～蔦重栄華之夢噺～」では、「田沼病」の克服を掲げ、質素倹約を宣言する松平定信を敵視する「蔦屋重三郎」の視点から描かれている。しかし、実際の定信と田沼意次との関係は、本当に単純な敵対関係だったのか。『未完の名宰相 松平定信』著者の大場一央氏が、定信の「真の姿」に迫る。

定信は本当に「敵役」だったのか

NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華之夢噺～」では、いよいよ松平定信が政権を担う段階に入った。

未完の名宰相 松平定信
『未完の名宰相 松平定信』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

定信は「田沼病」を克服すると称し、そのためには「質素倹約」が必要だと宣言する。

田沼意次に対する厳しい処罰はもとより、質素倹約や文武奨励に対して批判的な蔦屋重三郎は、個人的に田沼意次を尊敬していることもあって、定信の改革に挑戦していこうとする。

本作は蔦屋重三郎が主人公ということもあり、彼を処罰した松平定信が敵役になるというのはもっともなことである。

問題は、定信がどのような敵として描かれるかだが、これまでのドラマを見ているといつも世を憂えてイライラしており、表だって田沼につっかかるなど、周囲が政治の表裏を考えて動いているのに対して、いくぶん上滑りしている印象がある。

果たして定信は本当にそんな人物だったのだろうか。田沼失脚までの定信について紹介したい。

次ページ「怒り」をなくした男
関連記事
特集一覧
オリエンタルランド 売上高1兆円の現実味
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
運用業界　知られざる焦燥
「ふるさと納税」疲弊する自治体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事