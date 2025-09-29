飲食店専門税理士は見た! ｢繁盛店の経営者｣が､なぜか2店舗目でつまずいてしまう"やっぱり"な裏側

開業から1年以内の廃業が約30％にものぼり、文字どおり「生き馬の目を抜く」ような厳しい競争を強いられる飲食業界ですが、Credo税理士法人代表の水野剛志氏によれば、たとえ1店舗目で成功を収めたとしても、2店舗目以降の出店でつまずくケースは多いといいます。

飲食店経営で失敗する3つのパターン

私は、飲食店専門の税理士・財務コンサルタントとして、数多くの飲食店の経営者と接してきました。

その中で閉店に追い込まれた飲食店の傾向を調べると、そのほとんどが大きく次の3つの経営者のパターンに該当することに気づきました。

そこで、実際の事例とともに、その特徴を紹介したいと思います。