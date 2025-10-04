大人が極めたい｢良質なシャツ｣失敗しない選び方とは？仕事のパフォーマンスも左右する"着心地"と"見た目のよさ"は丁寧な｢縫製｣にあり！

季節の変わり目は、ビジネスシーンにおける装いの変わり目。とくに秋にシフトするこの時季は、転職や異動などに伴い、ビジネス用のシャツの買い替えや買い増しの必要が生じている人も多くいるだろう。

上半身が半袖シャツ1枚でも許される夏場に比べ、上にジャケットやニット製品を羽織るこれからの季節は、シャツ自体はさほど目立たない。が、手を抜いていい加減なものを選ぶのは禁物。

素肌に最も近いシャツの着心地の良しあしが、装い全体の印象も左右し、ひいては仕事のパフォーマンスにまで影響しかねないからだ。

そしてビジネスシャツの着心地において最も肝心なのが、実は「縫製」であることをご存じだろうか。確かに生地も重要ではあるが、それ以上に仕上がりや質感の差が如実に表れるためである。今回はその要点を確認すると共に、選んで間違いのないブランドの商品も紹介したい。

｢良質なシャツ｣を見分ける5つのポイント

ネット通販でこそ良しあしはわかりにくいものの、店頭なら縫製面で良質なシャツは案外簡単に見分けられる。そのポイントをいくつか挙げてみよう。