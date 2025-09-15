｢最高値更新後の日本株｣をどう考えればいいのか ? 日経平均は今後｢アメリカ並みのPER23倍｣を目指す可能性が出てきた

前々回の「日経平均に漂い始めた『バブル上昇開始』の匂い」（8月18日配信）、前回の「『荒れる9月相場』で投資家はどう戦えばいいのか」（9月1日配信）で筆者は「期待値」としての日経平均株価のPER（株価収益率）がどこまで上昇するかにこだわってきた。

日経平均は「アメリカ並みのPER23倍」を目指す

その日経平均のPERは、4月7日の「トランプ関税ショック」で急落したものの、この日の約12倍を起点に階段を駆け上がってきた。

すなわち、4月10日～22日は13倍台、4月23日～5月8日は14倍台に上昇。5月9日～21日は企業決算などに反応、一時的な「イレギュラーゾーン」に入ったが、その後5月22日～7月22日は15倍台、7月23日～8月7日は16倍台、8月8日～9月10日は17倍台まで上昇。いよいよ9月11日からは18倍台に入った。

では、このPERの上昇階段はどこまで続くのか？大胆に予測すると「日経平均の予想PERはアメリカ並みの約23倍を目指す」だ。ただしその時期は、バブルの進行具合（前述の8月18日の記事参照）で、「1年先」か「2年先」か、または「3年先」か、ということになる。

では、投資家はそれまでの間をどう過ごせばいいのか？