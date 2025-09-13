【｢美容室に行けない｣を解決】美容室に行けない理由／美容は｢心を元気にすること｣／訪問美容師の働き方／訪問美容を始めたきっかけ／美容師だからできること／【ドキュメンタリー 仕事図鑑（吉田樹詩子）】

働く姿を通し、仕事像に迫る「ドキュメンタリー 仕事図鑑」。

第18回の今回は、訪問美容師の吉田樹詩子に密着した。

病気や高齢などの理由で外出が困難な人の元へ行ってカットやパーマを行う、店舗を持たない美容師。これまでに3000人以上と向き合い、ときには家族に言えないような悩みを打ち明けられることも。そんな吉田にとっての「仕事」とは——。

企画・制作：川口穂菜美（アマゾンラテルナ）

【出演者】

訪問美容師

吉田樹詩子（よしだ・きしこ）

※動画内のデータや肩書などは収録時点のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

