決定!2025年版｢SDGs企業ランキング｣トップ50社。4カテゴリー100項目で企業の取り組みを独自評価。メガバンクが初のトップに

国連が2015年に採択したSDGsは、「持続可能な開発目標」の略で、貧困、ジェンダー、環境、衛生、サプライチェーンなど17の目標と169のターゲットで構成される。2030年の達成を目指し、グローバルでそれらの課題解決に取り組む動きが続いている。

そのSDGsの目標に取り組み、実績にも優れた企業を見つけようというのが「SDGs企業ランキング」だ。今年で5回目となる。ここではトップ50社を紹介するが、「25年完全版!『SDGs企業ランキング』トップ500社」で、500位までのランキングを掲載している。

評価項目は東洋経済がCSR（企業の社会的責任）調査を基に保有しているサステナビリティ情報から選定。とくに課題解決に関連する項目を重点的に評価している。

評価項目（98項目）を「人材活用」（100点満点）、「環境」（同）、「社会性」（同）、「企業統治」（同）の4つのカテゴリーに分け、ポイントを合計し、400点満点で点数の高い順にランキングした（末尾に総合ポイント算出方法と評価項目を記載）。

初めてメガバンクがトップに

1位は三井住友フィナンシャルグループ（FG）。金融機関初のトップに立った。分野別は人材活用6位、環境2位、社会性7位、企業統治1位という結果に。

2位はNTTが昨年8位から上昇。分野別は人材活用23位、環境9位、社会性1位、企業統治35位ととくに社会性が高い。

3位は日本生命保険、4位には昨年トップの第一生命ホールディングス（HD）、5位にはJ.フロント リテイリングがランクインした。

以下、6位三菱UFJフィナンシャル・グループ（F・G）、7位東京海上ホールディングス、8位NTTドコモと資生堂の2社、10位住友生命保険と続く。

10位以内に金融機関6社、一般事業会社4社と金融機関の強さが目立った。