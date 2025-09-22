リーフ､サクラ､モデル3…｢EVに乗っている人｣はどんな理由で買ったのか？ 購入者データを分析した

日産の電気自動車（BEV）「リーフ」が、近くフルモデルチェンジして3代目になる。

すでにグローバルに向けては公開されており、日本でも10月30日からの「ジャパンモビリティショー」に前後して発表することが考えられる。

そこで今回は、8年近く販売されてきた現行（2代目）リーフを取り上げてみたい。

同時に、この8年の間に登場し、数多く売れている日産「サクラ」、同「アリア」、三菱「eKクロス EV」、テスラ「モデル3」も分析し、BEVの購入者像をさまざまな観点から浮き彫りにする。

＜分析対象車種・サンプル数＞

日産 リーフ：998名

日産 サクラ：761名

日産 アリア：128名

三菱 eKクロス EV：116名

テスラ モデル3：82名

※リーフは2代目が発売された2017年10月以降の新車購入者

※サクラ、アリア、eKクロス EV、モデル3は発売後すべての期間の新車購入者

※データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用

BEVを購入した理由は？

はじめに、新車のBEVを「この時期に購入した理由」のデータを見てみよう。

「モデルチェンジ／新発売された」は、アリア購入者の多くが理由としてあげており、他車種の2～3倍程度も多い。

アリアはコロナ禍で納期が長期化した状態が続き、部分的に受注停止があったなどの事情もあり、「待っていた」人が多かったためだ。

「欲しいパワートレインの車が発売された」については、今回対象とする車種はすべてBEVだから「BEVが発売されるのを待っていた」と読み替えてもらうといいだろう。

こちらのスコアはリーフが最も低く、eKクロス EVが最も高い約40％だった。リーフは、BEVのパイオニアとして2代目へとモデルチェンジしていて販売実績があるため、低く出ていると見える。