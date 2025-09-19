パワハラに怯えて指導ができない＝｢物言わぬ上司｣になる人とならない人の明確な差

では、部下の成長を願う「愛ある指導」と、心を傷つける「パワハラ」を分ける、決定的な境界線はどこにあるのか。青木氏は、その違いは厳しさの度合いや声の大きさではなく、その根底にある「相手に対する想い」にあるという──。

なぜ言うべきことを言えない上司が増えてしまったのか

「こんなことを言ったら、パワハラだと思われてしまうのではないか……」

今、多くの管理職がそんな悩みを抱えています。部下のことを想い、成長を願うからこそ、言うべきことは伝えなければならない。そう頭では分かっていながらも、パワハラという言葉が頭をよぎり、指導に踏み切れない。そんなジレンマを抱えている方は、決して少なくないでしょう。

その結果、言うべきことを言えない「物言わぬ上司」が増えているという現実もあります。しかし、それは本当に部下のため、そして組織のためになっているのでしょうか。問題を指摘されず、成長の機会を失ってしまう部下もまた、不幸なのではないでしょうか。