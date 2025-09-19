｢パパ以外の家族を攻撃｣｢専用部屋で"一匹時間"を好む｣｢ストレスが命取りに｣ーー≪フクロウ≫と暮らす家族に聞いた"苦労と癒し"

宮﨑 まきこ : フリーライター
2025/09/19 6:35
ゲンさんに甘えるガルー
げんさんに甘えるガルー。その姿はまるで猫のようだ（写真提供：げんさん）
かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。
ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。
ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。
この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。
第3回となる今回は、ベンガルワシミミズクと暮らす男性に話を聞いた。
（本記事は後編です。前編：｢新鮮な生肉しか食べない｣｢冷凍のマウスをさばいて与える｣｢診察1回で3万円｣家で飼うには苦労も多い≪フクロウ≫､それでも飼う理由』）

フクロウの生き方を尊重して共存する

「鳥って、『つがい』を決める生き物なんです。ガルーの場合、パートナーは僕です」

げんさんに近づき、甘えるように体を摺り寄せるガルー。「撫でろ撫でろ」とばかりにくちばしで優しく袖をつまむその姿は、まるで猫のようだ。柔らかい首筋を撫でてやると、嬉しそうに目を細める。

ガルーは基本的に単独行動を好むが、雛のときからずっと一緒に過ごし、エサを与え続けてきたげんさんに対しては、強い愛着行動を見せることがあるという。

「ツンデレなんですよね。呼んでも来ないのに、自分が甘えたいときは近づいてくるんです。ただ、一人のパートナーに懐きすぎて他の人間を寄せ付けなくなるフクロウは多いので、注意が必要です」

