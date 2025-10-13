際限ない"欲"をコントロールする｢週1断食｣のススメ――大愚和尚が説く､人生を好転させる｢欲望から離れる力｣

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。

人の欲には際限がない

■「週1断食」がなぜいいか？

「欲をなくしさない」

仏教はそう説いているようなイメージがあるかもしれませんが、ちょっと違います。現実問題、欲がゼロになると、生きていくことはできませんから。

「生きたい」という欲はもとより、「食べたい」「快適な家に住みたい」「こういう仕事をしたい」「恋人が欲しい」……どんな欲もあってもいい。人間ですから、それを頭から否定するものではありません。

ただ気をつけなくてはいけないのは、「欲望には、満たせば満たすほど増大する性質がある」ということをしっかり理解しておくことです。あれも欲しい。これも欲しい。もっと欲しい。人の欲には際限がないのです。