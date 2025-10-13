際限ない"欲"をコントロールする｢週1断食｣のススメ――大愚和尚が説く､人生を好転させる｢欲望から離れる力｣

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
大愚 元勝 : 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長
2025/10/13 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
仕事も人間関係もうまくいく離れる力
週に1度の断食をすると、自然と欲望のハードルが下がります（写真：buritora／PIXTA）
「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。
登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。

人の欲には際限がない

■「週1断食」がなぜいいか？

「欲をなくしさない」

仏教はそう説いているようなイメージがあるかもしれませんが、ちょっと違います。現実問題、欲がゼロになると、生きていくことはできませんから。

「生きたい」という欲はもとより、「食べたい」「快適な家に住みたい」「こういう仕事をしたい」「恋人が欲しい」……どんな欲もあってもいい。人間ですから、それを頭から否定するものではありません。

ただ気をつけなくてはいけないのは、「欲望には、満たせば満たすほど増大する性質がある」ということをしっかり理解しておくことです。あれも欲しい。これも欲しい。もっと欲しい。人の欲には際限がないのです。

次ページ欲望を満たすことを繰り返すと…
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
ショパンコンクールの舞台裏
防衛産業の熱波
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事