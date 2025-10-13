際限ない"欲"をコントロールする｢週1断食｣のススメ――大愚和尚が説く､人生を好転させる｢欲望から離れる力｣

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。
登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。
人の欲には際限がない
■「週1断食」がなぜいいか？
「欲をなくしさない」
仏教はそう説いているようなイメージがあるかもしれませんが、ちょっと違います。現実問題、欲がゼロになると、生きていくことはできませんから。
「生きたい」という欲はもとより、「食べたい」「快適な家に住みたい」「こういう仕事をしたい」「恋人が欲しい」……どんな欲もあってもいい。人間ですから、それを頭から否定するものではありません。
ただ気をつけなくてはいけないのは、「欲望には、満たせば満たすほど増大する性質がある」ということをしっかり理解しておくことです。あれも欲しい。これも欲しい。もっと欲しい。人の欲には際限がないのです。
