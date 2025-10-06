｢手柄なんてくれてやれ｣。執着しない人ほど｢ビジネスで成功｣するワケとは――大愚和尚が説く人生を好転させる"離れる力"の磨き方

✎ 1 ✎ 2
大愚 元勝 : 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長
2025/10/06 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
集中して仕事に取り組む人物
成功するのは、見返りを期待したい気持ちから離れ、自分の持てる力をすべて出し切れる人です（写真：sabthai／PIXTA）
「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。
登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。

見返りを得られないのは「苦しみ」？

■こんな「勝手な期待」が苦しみを生む

「これだけのことをしてあげたんだから、きっと倍くらいにして返してくれるよね」

そんな期待をすることを「見返りを求める」といいます。

そんなふうに計算高くふるまうと、心に「見返りを得られない苦しみ」をつくることになります。してあげたことで満足するのが本来であって、それに応えて何かお返しが欲しいとおねだりするのは、筋違いというもの。そんな「見返りを得られない苦しみ」から離れることが大切です。

この「見返り」というものを、体に備わっている「出し入れ」のシステムで考えてみましょう。

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
グローバル日立の野望
ローム巨額投資の代償
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事