｢手柄なんてくれてやれ｣。執着しない人ほど｢ビジネスで成功｣するワケとは――大愚和尚が説く人生を好転させる"離れる力"の磨き方
「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。
登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。
見返りを得られないのは「苦しみ」？
■こんな「勝手な期待」が苦しみを生む
「これだけのことをしてあげたんだから、きっと倍くらいにして返してくれるよね」
そんな期待をすることを「見返りを求める」といいます。
そんなふうに計算高くふるまうと、心に「見返りを得られない苦しみ」をつくることになります。してあげたことで満足するのが本来であって、それに応えて何かお返しが欲しいとおねだりするのは、筋違いというもの。そんな「見返りを得られない苦しみ」から離れることが大切です。
この「見返り」というものを、体に備わっている「出し入れ」のシステムで考えてみましょう。
