｢手柄なんてくれてやれ｣。執着しない人ほど｢ビジネスで成功｣するワケとは――大愚和尚が説く人生を好転させる"離れる力"の磨き方

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。

見返りを得られないのは「苦しみ」？

■こんな「勝手な期待」が苦しみを生む

「これだけのことをしてあげたんだから、きっと倍くらいにして返してくれるよね」

そんな期待をすることを「見返りを求める」といいます。

そんなふうに計算高くふるまうと、心に「見返りを得られない苦しみ」をつくることになります。してあげたことで満足するのが本来であって、それに応えて何かお返しが欲しいとおねだりするのは、筋違いというもの。そんな「見返りを得られない苦しみ」から離れることが大切です。

この「見返り」というものを、体に備わっている「出し入れ」のシステムで考えてみましょう。