怒り､嫉妬､憎しみ…周りとの関係で生じるイヤな感情。スーと消える方法とは？――人生を好転させる大愚和尚の｢離れる力｣
「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。
登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。
自分だって思い通りに動かせない
■お釈迦さまだって、これで苦しんだ
みなさん、「四苦八苦（しくはっく）」という言葉を聞いたことがあると思います。お釈迦さまが説く「人生の苦」の総称です。「四苦」は、生まれて、老いて、やがて病気になって死ぬ――「生老病死」という4つの苦しみです。生きとし生けるものはすべて、この四苦から逃れられません。
このほか4つの苦しみがあります。
愛別離苦（あいべつりく）愛する者と別れる苦しみ
怨憎会苦（おんぞうえく）怨み憎むことになる者とも出会ってしまう苦しみ
求不得苦（ぐふとっく）求めるものが得られない苦しみ
五蘊盛苦（ごうんじょうく）自分の心、体すら思い通りにならない苦しみ
先の四苦と合わせて「四苦八苦」といいます。
ここでフォーカスしたいのは「五蘊盛苦（ごうんじょうく）」です。お釈迦さまでさえ、「自分のことすら、自分の思い通りにならない」とおっしゃっているのですから、これは真理です。
