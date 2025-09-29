怒り､嫉妬､憎しみ…周りとの関係で生じるイヤな感情。スーと消える方法とは？――人生を好転させる大愚和尚の｢離れる力｣

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。

自分だって思い通りに動かせない

■お釈迦さまだって、これで苦しんだ

みなさん、「四苦八苦（しくはっく）」という言葉を聞いたことがあると思います。お釈迦さまが説く「人生の苦」の総称です。「四苦」は、生まれて、老いて、やがて病気になって死ぬ――「生老病死」という4つの苦しみです。生きとし生けるものはすべて、この四苦から逃れられません。

このほか4つの苦しみがあります。

愛別離苦（あいべつりく）愛する者と別れる苦しみ

怨憎会苦（おんぞうえく）怨み憎むことになる者とも出会ってしまう苦しみ

求不得苦（ぐふとっく）求めるものが得られない苦しみ

五蘊盛苦（ごうんじょうく）自分の心、体すら思い通りにならない苦しみ

先の四苦と合わせて「四苦八苦」といいます。

ここでフォーカスしたいのは「五蘊盛苦（ごうんじょうく）」です。お釈迦さまでさえ、「自分のことすら、自分の思い通りにならない」とおっしゃっているのですから、これは真理です。