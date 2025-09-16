ホテル高騰で脚光､《快活CLUB》の陰に隠れた古豪｢自遊空間｣を現場体験したら､無料の"無限ソフトクリーム"と"お吸い物"に男心を掴まれた！

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第8回はネットカフェ業界2位の「自遊空間」。

知ってるようで知らない。紳士服のAOKI系列「自遊空間」

「ふざけんなよ！」「値上がりはしょうがないけど限度と節度があるだろ！」などと叫びたくなるほど、国内ホテルの宿泊料の高騰が止まらない。先日私が寄稿した【漫画喫茶「快活CLUB」ビジホ高騰で注目されるワケ】には、読者の方から「快活はみんなの実家」「インバウンドに注目されないことを願う」など、たくさんのコメントが寄せられた。

ネットカフェ市場は現在、紳士服の「AOKI」を中心としたAOKIホールディングスの独壇場となっている。全国に700～800店ほど存在していると推測されるネットカフェの内、約500店舗を「快活CLUB」が、約80店舗を「自遊空間」が占めており、どちらの運営会社もAOKIホールディングスの傘下だから驚きだ。

なぜAOKIは2つのネットカフェを合併せず、まるでライバル関係のような関係を維持しているのか。真相は不明だが、私の中で「もしかしてタイプの異なるサービスを提供しているのでは？」という疑問が生まれた（私は快活CLUBを利用したことはあるが、自遊空間を利用したことは一度もなかった）。