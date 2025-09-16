｢最大10万円も｣令和ロマン､空前規模の"2万人ライブ"で強気価格が設定された背景

漫才コンテストの「M-1グランプリ」で前人未到の2年連続優勝を成し遂げたお笑いコンビ・令和ロマンが、来年5月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で2万人規模の単独ライブを行うことが発表された。

これは彼らの単独ライブとしては過去最大の規模であり、おそらくお笑いの歴史の中でも芸人の単独ライブとしては最大規模のイベントとなる。チケット代は座席によって1万円から10万円という幅があり、お笑いライブでは空前の高価格である。「M-1二連覇」という奇跡的な偉業を達成した2人が、また新たな伝説を作ることになる。

お笑い界で大規模ライブが増加

このライブに限らず、最近のお笑い界ではこれまでになかったような大規模なライブやイベントが増えている。

たとえば、2024年2月には福岡PayPayドームで「博多華丸・大吉 presents 華大どんたく supportedバイ 洋服の青山」という博多華丸・大吉が主催するイベントが行われた。

同月には東京ドームにて「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」も行われた。これはオードリーのラジオ番組「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）のイベントである。