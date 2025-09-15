インドのマハラジャマック､アフリカの芸術的な店舗…クセが強すぎる世界のマクドナルドに驚き。世界一周で気づいた"マック巡り"の楽しみ方

浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2025/09/15 5:15
マハラジャマックとマンゴーラッシー
インドのマックで筆者が注文したマハラジャマックとマンゴーラッシー（写真：筆者撮影）
経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人生後半、日本を学び直す旅」です。
今回は世界中で、何度か立ち寄ったマクドナルド（マック）の訪問記。お馴染みのファストフード店のはずが、行ってみたら、それぞれクセがあって興味深かったそうで…。

美しいたたずまいのマック

そのマックは外観からしてマック要素がほとんどなかった。お馴染みのロゴ以外にーー。

店内も同様だ。天井からつり下がったシックな細長い照明、木製の仕切り壁。設置されたテレビではサッカーの試合が中継されている。

2階に上がると、歴史的な建造物を思わせる空間が広がっている。天井が高く、開放的な2階席は客がほとんどおらず、何の変哲もない屋外のテラス席の方がにぎわっている。

モロッコのマクドナルド
モロッコ・フェズのマック。外観は緑の装飾がかわいらしい（左）2階は天井の凝ったつくりが印象的だった（右）（写真：筆者撮影）
フェズのマクドナルドの店内
フェズのマック店内。マックのロゴがなければ、おしゃれなカフェにしか見えない（写真：筆者撮影）

モロッコの人々は屋外でお茶を飲むのを好むようだ。

ここはイスラム王朝が9世紀に首都を置いたモロッコのフェズ。迷路のように入り組んだメディナ（旧市街）は世界遺産に登録されている。

