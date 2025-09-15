インドのマハラジャマック､アフリカの芸術的な店舗…クセが強すぎる世界のマクドナルドに驚き。世界一周で気づいた"マック巡り"の楽しみ方

今回は世界中で、何度か立ち寄ったマクドナルド（マック）の訪問記。お馴染みのファストフード店のはずが、行ってみたら、それぞれクセがあって興味深かったそうで…。

美しいたたずまいのマック

そのマックは外観からしてマック要素がほとんどなかった。お馴染みのロゴ以外にーー。

店内も同様だ。天井からつり下がったシックな細長い照明、木製の仕切り壁。設置されたテレビではサッカーの試合が中継されている。

2階に上がると、歴史的な建造物を思わせる空間が広がっている。天井が高く、開放的な2階席は客がほとんどおらず、何の変哲もない屋外のテラス席の方がにぎわっている。

モロッコの人々は屋外でお茶を飲むのを好むようだ。

ここはイスラム王朝が9世紀に首都を置いたモロッコのフェズ。迷路のように入り組んだメディナ（旧市街）は世界遺産に登録されている。