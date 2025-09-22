サブスク利用も…購入者満足度94％のパナソニック再生家電 年間約1万台がよみがえる宇都宮工場を見学してわかった"中古品への不信"覆す勝機

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション（以下、パナソニック）は2025年6月5日、宇都宮工場にリファービッシュ（検査済み再生品）工程の中核拠点を新設した。返品や展示品などを自社で回収し、再生して市場に戻す「Panasonic Factory Refresh（以下、PFR）」事業を加速させる狙いだ。

6月17日からは一般向け工場見学も開始。量産工場と同等の品質管理を“見せる”ことで、再生品への不信を払拭し、ブランド価値と販売の両面で成果を狙う。今回は、現地での工場見学ツアーへの参加と共にビジネスモデルの実態を取材した。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

中古品への先入観を覆すライン設計

宇都宮工場はJR宇都宮駅から車で約20分ほどの、平出工業団地内に位置する。入り口へと向かう広場では、パナソニックが開発した暮らしに寄り添うロボット「NICOBO（ニコボ）」を模した植栽が来場者を出迎え、工場見学への期待感を高めてくれる。

PFRは現在、全社で13カテゴリーを展開。そのうち宇都宮工場では、テレビ、洗濯機、ブルーレイ、ポータブルTV、ミラー1カレス一眼、食洗機、空間除菌脱臭機など7カテゴリーを担当している。同工場では、従来、複数の建屋に分散していた再生工程を2025年に1カ所に集約。これにより動線短縮・リードタイム短縮・生産性改善を実現した。集約後の年間再生能力は約1万台と、従来の2倍に拡大している。

工場見学は火・水・木曜に実施され、事前予約制・無料で参加できる。案内は社内アテンダントが当番制で担当しており、D2C型の教育コストを現場で担う仕組みだ。