｢悪徳転職エージェント｣が転職者を食いモノに！｢おとり広告｣と｢職務履歴書の改ざん｣で儲ける驚くべき手口

「転職には『適性』があり、それは仕事の『実力』とは無関係です」

本記事では、「転職適性のない人」を食いモノにする悪徳転職エージェントの実態を、川野氏への相談者たちの実体験をベースに紹介する。

「その求人は決まった」おとり広告で求職者を集める

看護師の山本玲奈（36歳）は、転職エージェントとの面談で困惑していた。転職サイトで魅力を感じた求人案件が、もはや存在しないと告げられたからだ。

「実は、その求人はたった今、決まってしまいました。でも、安心してください。近い案件が我が社にはありますので、これからご紹介しますね」

山本の返答を待つことなく、その担当者は別室に消え、その後、目の前に別の求人票が提示された。

山本は、現在勤務する慢性期病院に不満はないものの、急性期病院に移ることで急変対応、高度機器の取り扱いや多職種連携の経験を徐々に身につけ、キャリアアップしたいと考えていた。しかし、彼女にとっては、いきなり即戦力を求めるこの代替の病院では、さすがにミスマッチだと感じた。

「無理に入職しても、先方の病院にご迷惑がかかります」

と、応募をためらう山本に、担当者は、堰を切ったように言葉を重ねた。