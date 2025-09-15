夫亡き日々の暮らし。新宿｢思い出横丁｣でくらたまが見た"光景"と､友人の｢将来の夢｣に｢自分はこれからどう生きよう｣とふと考えた夜

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から16年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第4回】

大酒呑みの友人と思い出横丁へ

新宿の思い出横丁ってご存知でしょうか。

新宿駅西口にある、小さな店舗が狭い路地にぎゅうぎゅうに詰まった飲み屋街。終戦後の闇市がルーツのようで、昭和の香りがするノスタルジックな場所です。最近はインバウンドの外国人観光客がたくさん来て、盛況を極めています。

夫は下戸だったため、一緒にこういう場所に来たことはありませんが、私は飲み屋街って好きです。

今回は大酒呑みの同い年の友達、ミカンと思い出横丁ではしご酒をしてきました。3年前に飲み会で知り合ったミカン。私の夫が亡くなったときも、うちに来て数日間そばにいて寄り添ってくれた友人です。