iPhone 17はバッテリー8時間延長を実現､撮影人数で自動画角調整も搭載。技術的制約を打ち破る改善

草刈 和人 : テックメディア「ゴリミー」運営
2025/09/12 11:30
縮小
iPhone 17
iPhone 17は5色展開。カラフルだが上品なトーンが魅力（筆者撮影）
2025年のAppleの新製品発表では、外観がガラッと変わり望遠レンズなどの大幅な進化を遂げたiPhone 17 Proや、筐体が劇的に薄く軽くなったiPhone Airが注目を集めた。一方で、標準モデルのiPhone 17については、パッと見て「あまり変わっていないな」という印象を受ける人も多いだろう。

実際、一部では「前世代からの変更点が少ない」「地味なアップデート」といった評価も聞かれる。しかし、この見方は表面的な印象に過ぎない。

技術進歩の本質は、派手な新機能の追加や外観の変更ではなく、既存技術の完成度を高め、実用性を向上させることにある。iPhone 17は、バッテリー、ディスプレイ、カメラという3つの基幹技術において、これまでの技術的制約を打ち破る革新的な改善を実現している。

本稿では、iPhone 17の進化を技術的な側面から詳しく分析し、なぜこれらの改善が「地味」どころか「革命的」と評価すべきなのかを明らかにする。

バッテリー技術の飛躍的進歩

iPhone 17で最も注目すべき進化は、バッテリー性能の劇的な改善である。ビデオ再生時間は前世代iPhone 16の最大22時間から、iPhone 17では最大30時間へと8時間（36%）の延長を実現した。

この数値の意味を正しく理解するためには、比較対象を考える必要がある。物理的に大型化したiPhone 16 Plus（ビデオ再生時間最大27時間、ストリーミング再生最大24時間）よりも、標準サイズのiPhone 17の方が電池持ちが優れているのだ。

iPhone 17
iPhone 17の電池持ちはiPhone 16 Plusより優れている（筆者撮影）
