《iPhone 17世代》は12万9800円から！｢無印/Pro/Air｣の3種類､結局どれを買えばいいの…？ハンズオンレポートを現地よりお届け

筆者は新製品発表会に現地参加してきた

Appleが9月9日（現地時間）に開催したSpecial Eventは、iPhoneのラインナップを大きく見直す“転換点”となる発表会だった。

iPhoneにおける従来のヒエラルキーを覆すような製品ラインナップの再構築が行われた。特にiPhone 17は従来のスタンダードモデルの枠を大きく超え、過去のProモデルに匹敵する機能を備えながら256Gバイトモデルで12万9800円（税込）という価格を実現。ドルベースでは799ドルで、Appleの戦略的な意図が明確に現れている。

スタンダードモデルがお買い得になった背景には、アップル独自開発の半導体が成熟し、製造コストの最適化が進んだことに加え、新たに投入されるiPhone Airという実験的モデルの存在、およびProモデルがさらに高性能・高機能志向へシフトした影響があるだろう。