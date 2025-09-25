大富豪が｢株価が上がることに大した意味はない｣と言い切るワケ　｢マンガ　きみのお金は誰のため｣（第3話／4）

よこせ : マンガ家田内 学 : お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家
2025/09/25 8:00
『マンガ きみのお金は誰のため』
『マンガ きみのお金は誰のため』©よこせ・田内 学／コルク

「こんな本が読みたかった！お金の常識がガラッと変わった」

「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」

マンガ きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」
『マンガ きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

そんな読者の声を受け、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ第1位」受賞、30万部突破のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が待望のマンガ化！

ある大富豪と出会った中学2年生の優斗は、「お金の正体に関する3つの謎を解けば豪邸を譲る」と告げられる。

優斗と投資銀行マン・七海が挑む第三の謎は、「みんなでお金を貯めても意味がない」。お金が意味がないって、そんなハズある！？

マンガ きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）より抜粋してご紹介します。

この記事の漫画を読む(16ページ)

よこせ マンガ家

yokose

漫画家。SNSにショート作品を投稿するなどの活動を続け、2020年より専業マンガ家として活動を開始する。ファッションブランド#FR2とコラボした『MOON CHASER』を連載。冒険ファンタジー『ポチ無双』、ソニー・ミュージックエンタテインメントとコルクが共同制作した連載『主題歌OL歌子ちゃん』ではネームを担当。

この著者の記事一覧はこちら
田内 学 お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家

たうち・まなぶ / Manabu Tauchi

お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家。2003年ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブなどの取引に従事。19年に退職後、執筆活動を始める。

著書に「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリとリベラルアーツ部門賞をダブル受賞した『きみのお金は誰のため』のほか、『お金のむこうに人がいる』、高校の社会科教科書『公共』（共著）などがある。

この著者の記事一覧はこちら
