｢お前"は"稼げるようになれ｣カスハラを耐える父がこぼした鉛玉のような一言 ｢マンガ きみのお金は誰のため｣（第2話／1）

「こんな本が読みたかった！お金の常識がガラッと変わった」

「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」

そんな読者の声を受け、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ第1位」受賞、30万部突破のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が待望のマンガ化！

ある大富豪と出会った中学2年生の優斗は、「お金の正体に関する3つの謎を解けば豪邸を譲る」と告げられる。

優斗と投資銀行マン・七海が挑む第二の謎は、「お金で解決できる問題はない」。世の中、お金がないと解決できない問題ばかりだと思うけれど！？

『マンガ きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）より抜粋してご紹介します。

よこせ マンガ家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 yokose 漫画家。SNSにショート作品を投稿するなどの活動を続け、2020年より専業マンガ家として活動を開始する。ファッションブランド#FR2とコラボした『MOON CHASER』を連載。冒険ファンタジー『ポチ無双』、ソニー・ミュージックエンタテインメントとコルクが共同制作した連載『主題歌OL歌子ちゃん』ではネームを担当。 この著者の記事一覧はこちら