｢受け入れるべき｡ただし､かつてのように｣…五木寛之が看破した【外国人労働者問題】の本当の論点

さきの参院選でも争点となった「外国人の受け入れ」問題について、作家の五木寛之氏はかねてから「日本は外国からどんどん人を受け入れるべき」だと考えているそうです。

実は「日本古来」に混じっている「異国」

【問】グローバル化という言葉が盛んに言われるようになった昨今、自分たち日本人の足もとを見つめ直す必要を感じます。国内外の様々な地域を旅された五木さんが考える、日本や日本人とは何でしょうか？

【答】日本はエキゾチックな国

1970年、当時の国鉄が個人旅行客の増大を目的に「ディスカバー・ジャパン」というキャンペーンを展開しました。

コンセプトは「日本を発見し、自分自身を再発見する」。全国津々浦々の駅に大きなポスターを貼り、新聞やテレビで特集を組むなど、一種の国民運動のようなムードが作り上げられていきました。