｢彼は偽りを言った。私は辱められました｣ 松平定信が親友だった大名と縁を切った彼らしい理由

今年の大河ドラマ『べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信にまつわる逸話をご紹介します。

定信には6人の“信友”がいた

天明2年（1782）、後に徳川幕府の老中となる松平定信（1759〜1829）にある変化が起こります。天明2年というと、定信23歳のときです。

では、その変化とは何か？定信の自叙伝『宇下人言』によると、それはこの頃より「信友」（信頼できる友。今風に言うと親友ということか）と多く交わり、交流するようになったというのです。

天明2年は、定信が奥州白河藩主に就任する前年でした。定信の言う「信友」たちとは誰のことを指すのでしょう。

前掲書によると、本多忠籌（陸奥国泉藩主）、本多忠可（播磨国山崎藩主）、戸田氏教（美濃国大垣藩主）、奥平昌男（豊前国中津藩主）、堀田正穀（近江国宮川藩主）、松平信亨（出羽国上山藩主）ら6人のこと。

彼らは歌を詠みあったり「善を勧めたり」（良いと思うところを勧めたり）していたようです。そんな定信の親友の中に問題児とも言える人物がおりました。

それが、出羽国上山藩主の松平信亨です。信亨は延享3年（1746）、松平信将の嫡男として誕生。

父の死去により、宝暦11年（1761）に家督を継承していました。その後、大坂加番などを務めます。

では、信亨のどのようなところが問題児だったのか。定信が記すところによると、信亨は元々「放蕩」であり「大坂在番中も行いが良くなかった」とされます。そうしたところから、信亨が務めを終えて大坂から帰っても、家臣は信服していなかったとのこと。