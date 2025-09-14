わずか（？）5万円で人気アトラクション12種類に｢待ち時間無し｣で乗れる…富士急ハイランド｢5万円パス｣が示すテーマパークの"変容"

夏のある日。気温は37度を超えている。私は某テーマパークのアトラクションに並んでいた。日光を遮るものはほとんどなく、刺すような日差しが私に襲いかかる。体は汗ぐちょぐちょ。隣の子どもは、もう、ふてくされていて、一心で「帰りたい」オーラを出している。

こんなとき、待つことなくすべてのアトラクションに乗れる夢のようなチケットがあれば、どんなに嬉しいことだろうか。それがいくらだろうが、買ってしまうかもしれない……。

実は、そんな夢のようなチケットが、とあるテーマパークにある。富士急ハイランドだ。

今回は富士急ハイランドがぶち上げた「高額課金チケット」の背景と、その効果について考えたい。

富士急回り放題の5万円プレミアムパス

冒頭のテーマパーク描写は、私の色々な思い出を組み合わせたフィクションだ。しかし、多かれ少なかれこのように思った人は多いのではないか。

そして、すべてのアトラクションに乗れる夢のようなチケットは、実際に富士急ハイランドにある。

先日、富士急ハイランドは人気アトラクション12種類に待ち時間無し（正確には、待ち時間をグッと短縮）で乗ることのできるプレミアムチケットの販売を発表した。「FUJIYAMA」や「戦慄迷宮」「鉄骨番長」など、有名アトラクションはこれで軒並み乗ることができる。

お値段は、5万円。優先入園、絶叫優先券対象12機種の絶叫優先券、がセットになっている（1回利用のみのアトラクションもある）。