｢ワンオペ子連れでも行きやすい｣｢ファミレスよりいい｣丸源ラーメン｢385円･お子様ラーメンセット｣に胃袋と心を掴まれた理由

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。

そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは「丸源ラーメン」。「焼肉きんぐ」など20種類以上のブランドを運営する株式会社物語コーポレーション（愛知県豊橋市本社）を代表するラーメンチェーンだ。

日本ソフト販売の【2025年版】ラーメンチェーンの店舗数ランキングによると、2025年4月時点で221店舗を展開。前年度と比べ16店舗新規オープンしている。

「ファミリー層に強い」イメージがあるが、実際のところはどうなのか。

塩分が恋しくなる猛暑の週末に、家族3人で首都圏郊外のとある店舗に入った。

幼児から食べ盛りまでカバーする内容

さっそくキッズメニューの内容を見てみると、かなりお手頃な価格設定にテンションが上がる。

【ラーメンセット】385円

・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）

・フライドポテト

・選べるおもちゃ

【お子さまラーメン】209円

・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）

・選べるおもちゃ

【お子さまラーメン（味付け半卵入り）】275円

・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）

・選べるおもちゃ

【肉そばデビューセット】792円 ※小学生まで限定

・肉そば（大人サイズ同様）熟成醤油ラーメンに変更可能

・選べるおもちゃ

※全て税込価格

「お子さまラーメン」なら、おもちゃも付いて209円だ。安い。