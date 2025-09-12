｢ワンオペ子連れでも行きやすい｣｢ファミレスよりいい｣丸源ラーメン｢385円･お子様ラーメンセット｣に胃袋と心を掴まれた理由

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。
そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。
今回取材したのは「丸源ラーメン」。「焼肉きんぐ」など20種類以上のブランドを運営する株式会社物語コーポレーション（愛知県豊橋市本社）を代表するラーメンチェーンだ。
日本ソフト販売の【2025年版】ラーメンチェーンの店舗数ランキングによると、2025年4月時点で221店舗を展開。前年度と比べ16店舗新規オープンしている。
「ファミリー層に強い」イメージがあるが、実際のところはどうなのか。
塩分が恋しくなる猛暑の週末に、家族3人で首都圏郊外のとある店舗に入った。
幼児から食べ盛りまでカバーする内容
さっそくキッズメニューの内容を見てみると、かなりお手頃な価格設定にテンションが上がる。
【ラーメンセット】385円
・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）
・フライドポテト
・選べるおもちゃ
【お子さまラーメン】209円
・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）
・選べるおもちゃ
【お子さまラーメン（味付け半卵入り）】275円
・お子さまラーメン（味は醤油・塩・とんこつから選べる）
・選べるおもちゃ
【肉そばデビューセット】792円 ※小学生まで限定
・肉そば（大人サイズ同様）熟成醤油ラーメンに変更可能
・選べるおもちゃ
※全て税込価格
「お子さまラーメン」なら、おもちゃも付いて209円だ。安い。
