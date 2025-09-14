揖保乃糸｢パッケージ通りに湯がけば別格の味！｣年間1億8000万食の圧倒的シェア､SNSで愛され続ける120年ブランドが"夏の王者"であり続ける訳

野内 菜々 : フリーライター
2025/09/14 10:00
揖保乃糸
まだまだ残暑が続く9月、つるんと冷えたそうめんをすすりながら「やっぱり揖保乃糸だな」と思う（筆者撮影）
「なに、この1本1本の存在感と、このしっかり歯ごたえは……！」
試食コーナーで揖保乃糸を口にした瞬間、自然と声が漏れた。美味しいとは聞いていたが、実際の味わいは想像を超えていた。

夏の風物詩「揖保乃糸」の産地へ

猛暑が続いた夏。冷たいそうめんで体をクールダウンさせた人も多いだろう。

なかでも圧倒的支持を集めているのが「揖保乃糸（いぼのいと）」だ。SNSでは「やっぱり揖保乃糸が一番うまい」と称える声が相次ぎ、毎年のように話題をさらっている。もはや夏の風物詩だ。

年間出荷量は1億8000万食（＝約2万トン）。手延べそうめん市場では、国内売り上げシェアの約40%を占めるトップブランドだ。

しかしながら、兵庫県播州地方がその産地であることや、1906年（明治39年）に商標登録され、120年近い歴史を刻んできたブランドであることは、意外と知られていない。

北海道から沖縄まで、全国のスーパーで手軽に手に取れる存在となった揖保乃糸。

この地方発ブランドは、いかにして全国的な信頼を築き、長く愛され続けてきたのか。その秘密を探るべく、揖保乃糸の産地を訪問することにした。

