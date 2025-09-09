【“粉飾倒産”が過去最多を更新】金融庁が銀行に注意喚起/粉飾倒産が増えた理由/会社の異変を見抜くポイントは３つ/決算の“ウソ”が銀行にバレるとき【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/09/09 19:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

帝国データバンクの調査によると、粉飾倒産の件数が2023年度から過去最多を更新している。背景にあるのが、2023年に倒産したベアリング大手の約20年に及ぶ粉飾決算。また、コロナ禍の「ゼロゼロ融資」で延命できた企業が限界に達しているという見方もある。こうした実態を踏まえ、金融庁は今年6月、金融機関に信用リスク管理の強化を促すレポートを公表した。銀行はなぜ「粉飾」を見抜けないのか。ウソが“バレる”のはどんなときなのか。帝国データバンク情報統括部の内藤修氏が解説する。

【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:57 本日のテーマ
01:02 本編スタート
01:33 粉飾倒産が増加　足下の状況は?
03:51 粉飾倒産はなぜ増えているのか
04:55 異例の粉飾倒産で銀行が“監視”を強化?
06:18 “粉飾決算”を見抜くポイント
09:55 よくある“粉飾”の手口は?
11:24 銀行は“粉飾決算”を見抜けないのか
13:16 粉飾が“バレる”のはどんなとき？
16:47 粉飾決算が疑われる企業の特徴
21:26 銀行は融資先の実態を見抜ける?
22:50 粉飾倒産は今後も増えるのか

【出演者】
内藤 修（ないとう・おさむ）
帝国データバンク 情報統括部

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン 動画編集長

撮影・編集：秋葉俊佑、 田中険人

-----------------------------------------------------------
　
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
　
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
　
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
　
------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
トランプ関税 次の焦点
新着あり
日本アニメ狂騒曲 第2幕
新着あり
最高値相場で勝ち抜く株
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事