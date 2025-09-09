【“粉飾倒産”が過去最多を更新】金融庁が銀行に注意喚起/粉飾倒産が増えた理由/会社の異変を見抜くポイントは３つ/決算の“ウソ”が銀行にバレるとき【ニュース解説】

帝国データバンクの調査によると、粉飾倒産の件数が2023年度から過去最多を更新している。背景にあるのが、2023年に倒産したベアリング大手の約20年に及ぶ粉飾決算。また、コロナ禍の「ゼロゼロ融資」で延命できた企業が限界に達しているという見方もある。こうした実態を踏まえ、金融庁は今年6月、金融機関に信用リスク管理の強化を促すレポートを公表した。銀行はなぜ「粉飾」を見抜けないのか。ウソが“バレる”のはどんなときなのか。帝国データバンク情報統括部の内藤修氏が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:57 本日のテーマ

01:02 本編スタート

01:33 粉飾倒産が増加 足下の状況は?

03:51 粉飾倒産はなぜ増えているのか

04:55 異例の粉飾倒産で銀行が“監視”を強化?

06:18 “粉飾決算”を見抜くポイント

09:55 よくある“粉飾”の手口は?

11:24 銀行は“粉飾決算”を見抜けないのか

13:16 粉飾が“バレる”のはどんなとき？

16:47 粉飾決算が疑われる企業の特徴

21:26 銀行は融資先の実態を見抜ける?

22:50 粉飾倒産は今後も増えるのか

【出演者】

内藤 修（ないとう・おさむ）

帝国データバンク 情報統括部

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影・編集：秋葉俊佑、 田中険人

